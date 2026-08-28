Путин выступил на форуме в Нижнем Новгороде: главные заявления президента

Фото: 5-tv.ru

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На площадке обсудили поддержку бизнеса, развитие отечественных технологий, подготовку кадров и новые возможности для регионов.

Президент России Владимир Путин 28 августа выступил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. В центре его выступления оказались не только отдельные проекты участников, но и вопрос о том, как превратить общественные инициативы в работающие решения для страны.

Глава государства говорил о поддержке бизнеса, технологическом развитии, подготовке специалистов и новых возможностях для регионов. При этом отдельное внимание было уделено необходимости масштабировать уже созданные отечественные разработки и формировать спрос на них внутри страны.

Что будет с идеями, представленными на форуме

По словам Путина, форум объединяет людей, которые предлагают решения для развития различных сфер — от здравоохранения и поддержки семей до космоса и молодежной политики. Президент заявил, что по наиболее значимым инициативам правительству, министерствам и ведомствам будут даны поручения.

Таким образом, ключевой задачей становится не только поиск перспективных проектов, но и их дальнейшее внедрение. Предложения участников должны войти в общую повестку национального развития.

Масштаб форума в этом году показывает, насколько широк круг таких инициатив. По данным АСИ, организаторы получили более 48 тысяч идей из всех 89 российских регионов. В число наиболее заметных проектов вошли разработки для беспилотных систем, энергетики, медицины, образования и подготовки инженерных кадров.

О роли бизнеса и новых точках роста

Отдельный блок выступления был посвящен предпринимателям. Путин подчеркнул, что в развитии страны должны участвовать представители разных сфер — от волонтеров и НКО до инженеров, рабочих и руководителей компаний.

В этой связи президент поручил АСИ подготовить дополнительные стимулы для бизнеса, который вкладывается в социальные, образовательные и просветительские проекты. Речь идет в том числе о поддержке школ, поликлиник, спортивной и молодежной инфраструктуры.

Такой подход расширяет представление о роли предпринимательства: бизнес рассматривается не только как источник инвестиций и рабочих мест, но и как участник решения социальных задач. При этом сами социальные проекты должны оставаться частью более широкой системы развития территорий.

Какие технологии необходимо масштабировать

Еще одно направление, на котором сделал акцент Путин, — отечественные технологии. Президент напомнил, что идея Национальной технологической инициативы появилась в рамках работы АСИ, а созданные в этой сфере решения уже внедряются в России и других странах.

Теперь, по его словам, важно перейти к их более широкому применению. Среди возможных направлений — повышение устойчивости инфраструктуры, освоение труднодоступных территорий и развитие космической отрасли.

При этом технологическое лидерство, по замыслу президента, не должно ограничиваться отдельными успешными разработками. Необходимо сформировать долгосрочный спрос на российские продукты и технологии, чтобы отечественные решения становились частью повседневной жизни.

Почему технологическое развитие зависит от кадров

Еще одна проблема, которую выделил президент, связана с подготовкой специалистов. Для развития новых отраслей недостаточно создавать технологии — необходимо заранее понимать, какие компетенции потребуются через несколько лет.

В качестве примера Путин привел «Атлас новых профессий», который АСИ представило еще в 2014 году. В него вошли, в частности, операторы беспилотных систем и специалисты по генетическому редактированию. Сегодня многие из обозначенных тогда направлений уже стали востребованными.

Поэтому задача кадровой политики заключается не только в подготовке специалистов для существующих рабочих мест. Необходимо прогнозировать изменения экономики и образования, чтобы новые компетенции появлялись одновременно с развитием перспективных технологий.

Как инициативы должны превращаться в точки роста регионов

Особое значение в выступлении получила региональная составляющая. По словам Путина, проекты АСИ помогают находить новые точки роста не только для отдельных отраслей, но и для целых территорий.

В этом году на форум поступили инициативы из всех российских регионов. Кроме того, площадка сохраняет международную составляющую: проекты представили участники из других стран, заинтересованные в сотрудничестве и использовании российских практик.

Само АСИ сейчас делает акцент на том, чтобы повысить эффективность дальнейшей работы с инициативами. В агентстве сообщили о создании единой модели региональной работы — от поиска авторов и экспертной оценки до выбора мер поддержки и контроля результатов.

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