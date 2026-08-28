Двух школьниц задержали по подозрению в жестоком убийстве ребенка в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Местные жители говорят, что подростки выполняли задание, участвуя в челлендже, а также снимали все происходящее на видео.

В городе Орехово-Зуево Московской области двоих школьниц задержали по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика. По данным источника 5-tv.ru, они сделали это ради видео для челленджа.

Инцидент произошел в деревне Кабаново. Шестиклассник вышел на улицу играть и не вернулся домой. Вечером того же дня мальчика объявили в розыск. Чуть позже ребенка без признаков жизни обнаружили в подвале заброшенного дома. На его теле — в области груди, шеи, живота и обеих рук — были многочисленные колото-резаные раны.

Как говорят местные жители, школьницы могли таким образом выполнять некие задания. Также утверждается, что одна из задержанных, предположительно, снимала все происходящее на телефон.

В Главном следственном управлении по области сообщили, что в ближайшее время подозреваемым в убийстве 12-летнего мальчика предъявят обвинения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Башкирии школьника убили из-за пакета с продуктами. Мальчик возвращался домой из магазина в тот момент, когда на него напал злоумышленник.

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