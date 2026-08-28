«Мозги-то следовательские»: как Алферова узнала, что Абдулов не был ее родным отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Актриса также вспомнила о первом знакомстве с биологическим папой.

Актриса Ксения Алферова рассказала о знакомстве с биологическим отцом и заявила, что после раскрытия семейной тайны сама предложила отчиму, народному артисту РСФСР Александру Абдулову, официально ее удочерить. Об этом она сообщила в интервью проекту «Смысл жизни».

Долгое время Алферова считала Александра Абдулова своим родным отцом. Актер состоял в браке с ее матерью, народной артисткой России Ириной Алферовой, и помогал воспитывать дочь от болгарского дипломата Бойко Гюрова. Супруги прожили вместе 17 лет и развелись в 1993 году.

По словам Ксении, она самостоятельно узнала, что Абдулов не является ее биологическим отцом. После разговора с матерью актриса решила поддержать отчима и предложила ему оформить удочерение.

«Догадалась сама, мозги-то следовательские. <…> Я задала маме вопрос, и все. Она мне все рассказала. Но это же ничего не меняет внутри тебя», — вспомнила Ксения.

Актриса решила поговорить с отчимом и заверила его, что их отношения от этого не изменятся. По словам Ксении, она даже предложила ему официально удочерить ее.

«Я ему сказала: «Если тебе это важно, хочешь, пойдем, ты меня удочеришь». <…> Он говорит: «Да. Да. Хорошо. Давай», — рассказала Алферова.

Позже актриса встретилась со своим биологическим отцом. Она отметила, что болгарский дипломат оказался очень похож на Александра Абдулова.

«Они очень похожи оказались с отчимом. Может, поэтому во мне все так сходится», — поделилась Ксения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Алферова прокомментировала новости о личной жизни бывшего супруга Егора Бероева. Актриса заявила, что после развода чувствует себя счастливой, продолжает заниматься творчеством и с благодарностью относится к поддержке поклонников. Алферова также попросила не переживать за нее и отметила, что сейчас у нее все хорошо.

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