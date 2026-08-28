Путин ознакомился с российскими технологиями на выставке в Нижнем Новгороде

Фото, видео: 5-tv.ru

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На экспозиции представлены разработки участников и победителей конкурса «Знай наших».

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Первым делом российский лидер посетил выставку технологических компаний — участников и победителей конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших».

Главной темой выставки в этом году стала автономность — технологии, позволяющие человеку, предприятию или целым объектам работать более самостоятельно.

Перед началом осмотра президенту рассказали о развитии конкурса «Знай наших». Организаторы отметили, что в этом году число участников выросло, а заявки поступили от более чем 20 тысяч российских компаний.

Конкурс «Знай наших» направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, который демонстрирует рост и высокий уровень локализации производства.

В рамках рабочей поездки в Нижний Новгород Владимир Путин также примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», ознакомится со сборкой нового автомобиля Volga и проведет встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

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