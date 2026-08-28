С космодрома Плесецк произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все учебные блоки приземлились в заданный район.

На космодроме Плесецк произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отметили, что учебные блоки прибыли в заданный район полигона «Кура». Уточняется, что целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) с подготовкой и проведением пуска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевой расчет Космических войск ВКС России выполнил запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Старт состоялся 24 августа в 5:40 по московскому времени.

Ракета вывела в космос аппарат, предназначенный для нужд Минобороны. Военные подчеркнули, что запуск прошел успешно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.