Ждать или мерзнуть? Могут ли жильцы самостоятельно ускорить запуск отопления

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Есть некоторые ситуации, когда тепло в квартиру могут дать раньше запланированного срока.

Жильцы не смогут самостоятельно добиться включения отопления раньше установленного срока. Об этом 5-tv.ru рассказал эксперт Сергей Сергеев.

«Никто вам отопление в одном доме включать не будет, это невозможно», — пояснил Сергеев.

Обычно отопление запускают, когда среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд. На шестой день система должна начать работать.

Эксперт отметил, что в отдельных случаях сроки могут быть изменены, но только по решению руководства региона. Например, это возможно, если погода меняется слишком резко и установленное условие не выполняется, хотя в домах уже холодно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россияне могут оформить перерасчет за часть коммунальных услуг, если отсутствуют дома не менее пяти полных дней. Это касается воды, водоотведения, газа и вывоза мусора.

Перерасчет обычно нужен при отсутствии счетчиков. В этом случае для его оформления необходимо обратиться в управляющую компанию с документами, подтверждающими отъезд.

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