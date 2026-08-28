«За положительными эмоциями»: Мот вступился за артистов, чьи концерты не понравились зрителям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Певец призвал людей ходить на шоу в первую очередь за хорошим настроением.

На сольные концерты стоит ходить за положительными эмоциями, а не за тем, чтобы искать какие-то шероховатости. Об этом 5-tv.ru после эфира шоу «Бригада У» сказал рэпер Матвей Мельников, известный под псевдонимом Мот.

В этом году музыканту повезло присутствовать на концерте одного зарубежного артиста в Европе. По словам Мота, известный певец выступал на самой обычной площадке без каких-либо «вау-спецэффектов». Но при этом люди, находившиеся в зале, были абсолютно счастливы.

«Я считаю, что нужно приходить на концерт, наверное, не за тем, чтобы найти подвох или шероховатость. Над концертами работает большая команда, это большие деньги, большие нервы и артистов, и всего коллектива», — сказал Мот.

По словам рэпера, он понимает по какой причине люди выкладывают гневный видеоролик с концерта вместо позитивного — он набирает больше просмотров. Но артист призвал зрителей не поступать так.

«Мне кажется, нам в жизни и так хватает тревожного фона. Давайте хотя бы приходить на концерты за положительными эмоциями и потом подпитываться этими воспоминаниями в течение всего года», — подытожил Мот.

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