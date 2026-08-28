Кологривый —новый Безруков? Чем схожи работы двух актеров в театре и кино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Внезапно у двух разных артистов оказалось немало общего. Совпадения есть даже в мельчайших деталях.

Никита Кологривый стал частью труппы МХАТ имени Горького, художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков.

«С радостью представляю новые имена, которые вошли в труппу МХАТа, причем уже с прицелом на репертуар грядущего сезона. Это Никита Кологривый, Дина Корзун, Олег Савостюк, Илья Малаков, а также несколько выпускников моих московского и донбасского курсов ВГИКа и мастерской Игоря Золотовицкого Школы-студии МХАТа», — написал актер в своем Telegram-канале.

Казалось бы, рядовая практика — новые актеры пополнили труппу одного из самых известных театров страны. В МХАТ имени Горького вообще грядут большие перемены к нему присоединят Московский губернский театр, художественным руководителем которого тоже является Безруков. Кстати, на сцену этого театра Кологривый уже неоднократно выходил, в том числе в «Вишневом саде» Антона Чехова.

Будут ли зрители МХАТ имени Горького ходить «на Кологривого» — вопрос открытый, но скорее всего будут. Имя актера на слуху. В кино он играет уже десять лет, но настоящий прорывом стал сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте», прогремевший в 2023 году.

Интересно, что и Сергей Безруков стал известным на всю страну после сериала, которым в том числе вдохновлялись и создатели «Слова пацана» — это культовая «Бригада». Это первая параллель, которая приходит при сравнении, казалось бы, таких разных артистов.

Что еще есть общего у Безрукова и Кологривого? Разбираемся в материале 5-tv.ru.

Взлет после сериалов про 1990-е

«Бригада» вышла на экраны в 2002 году и стала самым дорогим российским сериалом на тот момент. Зрители буквально не могли оторваться от истории Саши Белого и его друзей. Снимали, можно сказать, по горячим следам бандитской эпохи — только-только отгремели «лихие 90-е». В реалиях, костюмах, сленге и поступках героев зрители видели и себя, и своих знакомых, и тех самых «братков» в кожаных плащах на дорогих автомобилях.

Сериал обрел оглушительную популярность: его повторяли на телевидении, саундтрек зажил отдельной жизнью в качестве рингтона на мобильных телефонах, фразы героев разлетелись на цитаты. А к Сергею Безрукову, до «Бригады» практически не снимавшемуся в кино, надолго, если не на годы, приклеилась кличка «Саша Белый». И очень долго зрители во всех работах Безрукова видели не новых героев, а все того же Сашу Белого — главаря «Бригады».

Актер старательно уходил от образа бандита: следующей после «Бригады» его крупной работой на ТВ стал сериал «Участок», и там Безруков сыграл милиционера Кравцова.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» вышел в 2023-м — на волне модной ностальгии по 1990-м. Сериал получился даже мрачнее и жестче «Бригады». Одну из ведущих ролей исполнил Никита Кологривый — ему достался персонаж по кличке Кащей, главный антагонист сериала.

В какой-то степени уже матерый в свои молодые годы Кащей — антипод порядочного и правильного в начале истории Белова из «Бригады». Но оба герои оказываются затянуты в криминальный мир 1990-х.

Сериал «Слово пацана» стал одним из самых популярных в 2023 году, музыка из него завирусилась в чатах, а на многих актеров посыпались предложения о съемках. В их числе был и Кологривый. Он, правда, и до «Слова пацана» без работы не сидел. Но после съемок в этом проекте его фильмография пополнилась громкими проектам, среди них «Август», «Комбинация», «Жизнь по вызову» и другими.

Безруков и Кологривый играли в историях о криминальных 1990-х абсолютно разных людей и имели на момент съемок разный опыт работы в кино. Но именно проекты на схожую тему заставили всю страну говорить об этих актерах.

Есенин и Маяковский

Сергей Есенин и Владимир Маяковский творили и писали в одно время, будучи при этом кардинально разными людьми и поэтами. И оба оставили огромное наследие в русской культуре и литературе.

Образ «певца Руси», рязянского самородка Есенина на экране в 2005 год воплотил его тезка — Сергей Безруков. Проект вызвал споры, актеров и сценаристов критиковали, но глупо спорить: Есенин у Безрукова получился живой, нервный, неидеальный. Образ поэта плотно вошел в творческий репертуар Безрукова — так появился спектакль «Хулиган. Исповедь», который идет на сцене до сих пор.

Никита Кологривый же подарил зрителям новый образ Владимира Маяковского, воплотив его в спектакле «Маяковский. Я сам» на сцене Театра Эстрады.

«Энергетически мне этот поэт очень близок», — признавался артист.

Зрители оценили игру Кологривого: отмечали его харизму, энергетику и энергию, надрыв в сочетании с нежностью и невероятную пластику.

Снова оба актера воплотили на экране и сцене абсолютно разных людей, объединенных призванием, эпохой, поэзией и трагедией — оба поэта ушли из жизни слишком рано. Есенину было 30 лет, Маяковскому — 36.

Сказочные герои

Объединила актеров и съемки в фильмах-сказках. Для Безрукова картина «Реальная сказка» стала и актерской, и продюсерской, и сценарной работой. Актер воплотил образ Ивана-дурака, который попал из сказочного мира в наш, где он даже успел послужить в воздушно-десантных войсках.

У Никиты Кологривого в фильмографии сказки тоже есть, и не одна. Артист играл Емелю в «По щучьему велению», Мико и Жико в картине «Последний богатырь. Наследие», снимался в двух частях «Царевны-лягушки» — там он в какой-то степени вернулся к образу Кощея, только уже в выдуманном мире. Снимался Кологривый и в фильмах по комиксам «Майор Гром» — это ведь тоже в какой-то степени сказочные истории.

Картины о Великой Отечественной войне

Роль в фильме «В июне 1941-го…» считается одной из лучших работ Сергея Безрукова. И вновь Безруков играл на противоположности: перед тем, как исполнить роль советского лейтенанта Ивана Бурова, Безруков сыграл белогвардейского генерала Владимира Каппеля в фильме «Адмирал».

И одна из последних работа Безрукова — фильм «Август», также посвящен событиям Великой Отечественной войны. Тут творческие дороги Безрукова и Кологривого пересеклись, оба играли главные роли.

Общего у актеров оказалось очень много. Например, Кологривый снимался в картине «Иван Васильевич меняет все!», а еще никому не известный Безруков в 1997 году снимался в «Старых песнях о главном-3». Новогодний мюзикл стал своеобразным продолжением культовой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

И Кологривый, и Безруков неоднократно играли известных людей. Безруков — Владимира Высоцкого, Александра Пушкина, Федора Плевако и других. Кологривый же воплотил на экране образ продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина, а в серии фильмов об Остапе Бендере (которого играл, кстати, Безруков) Кологривый сыграл Мишу Япончика.

Возможно, что и в дальнейшем у Безрукова и Кологривого будет много совпадений в актерской работе. И не исключаются и новые совместные проекты и в кино, и на театральной сцене.

Кстати, даже родились актеры практически в один день — с разницей в 21 год. Безруков –18 октября 1973 года, Кологривый — 16 октября 1994 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.