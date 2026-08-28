Четыре человека пострадали после попадания БПЛА в жилой дом в Севастополе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Повреждено огромное количество машин, полностью разрушен один подъезд и выгорело несколько квартир.

Четыре человека получили ранения после попадания беспилотного летательного аппарата в пятиэтажный жилой дом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, повреждения получил дом на улице Героев Подводников. Среди пострадавших — мужчина, пожилая женщина, а также мать с девятилетним ребенком. У несовершеннолетнего диагностировали закрытый перелом руки, женщина получила осколочные ранения спины.

Губернатор отметил, что после удара в здании возник пожар, несколько квартир были повреждены, один подъезд получил серьезные разрушения. Также пострадало большое количество автомобилей, находившихся рядом с домом.

«Чудом у нас нет пока погибших. <…> Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ущерб имуществу значительный. <…> Никого в беде не оставим», — заявил Развожаев.

Жители дома рассказали, что после атаки начали эвакуироваться самостоятельно. Одна из очевидиц Галина сообщила, что услышала происходящее и перешла в соседнюю комнату, после чего увидела падающий с потолка плафон. По ее словам, жильцы выбегали из дома, не успев забрать личные вещи.

«Мы успели спастись, потому что сразу, как это все произошло, на лестничной клетке начали кричать, чтобы все выходили на улицу», — рассказала женщина.

После происшествия к уборке территории подключились волонтеры и жители города. Они помогают очищать подъезды от осколков, восстанавливать остекление и приводить в порядок прилегающую территорию.

Власти Севастополя сообщили, что муниципальные комиссии уже начали оценку ущерба. Жителям, которым потребуется временное размещение, предоставят необходимую помощь.

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