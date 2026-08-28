Никаких лишних трат: за что не должны платить жильцы перед отопительным сезоном

Юрист Сергеев: жильцы не должны платить за подготовку к отопительному сезону

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Некоторые строки в квитанциях могут вызывать законные вопросы.

Жильцы многоквартирных домов не должны оплачивать дополнительные услуги при подготовке системы отопления к новому сезону. Об этом 5-tv.ru рассказал юрист Сергей Сергеев.

«Ни за какие дополнительные услуги платить не надо. Никаких дополнительных услуг, связанных с началом отопительного сезона, не предусмотрено законом», — пояснил эксперт.

Сергеев отметил, что обслуживание внутридомовой системы теплоснабжения уже входит в обычную плату за содержание дома. Поэтому отдельной строки за это в квитанции быть не должно.

Если же требуется провести какие-то внеплановые или срочные работы, решение об этом должно приниматься на общем собрании жильцов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при отсутствии дома более пяти полных дней можно оформить перерасчет за некоторые коммунальные услуги. Это касается воды, газа, электричества и вывоза мусора при соблюдении установленных законом условий и наличии подтверждающих документов.

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