Электропоезд в Адлере чуть не задавил ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Полураздетый мальчик находился на путях.

Электропоезд «Ласточка» в районе Адлера задел ребенка. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Поезд вскользь задел ребенка, двигаясь на скорости пять километров в час», — уточнил инсайдер.

Он также добавил, что мальчик находился на железнодорожных путях и был полураздет.

По информации местного интернет-портала «ВК Пресс», машинист вовремя заметил человека на рельсах и смог остановить состав. После того как поезд прекратил движение, сотрудник транспортной безопасности выбежал на пути, поднял ребенка на руки и отнес в безопасное место. Позднее мальчик был передан медикам для осмотра. По предварительным данным, серьезных травм удалось избежать.

На место инцидента были вызваны сотрудники транспортной полиции. По факту случившегося проводится проверка. Личность ребенка и его родителей устанавливаются. Также выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе и то, как полураздетый несовершеннолетний оказался на железной дороге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросток попал под поезд на станции «Мещерская» МЦД-4 (Московского центрального диаметра). Он выжил, но получил открытую черепно-мозговую травму.

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