Джиган оставил любовное послание под публикацией Самойловой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Рэпер не оставляет надежды вернуть свою семью.

Рэпер Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный, как Джиган, оставил трогательное послание под новой публикацией своей бывшей жены, блогера и модели Оксаны Самойловой.

На видео девушка скачет на лошади по полю. Многие комментаторы осудили Самойлову за то, что она якобы плохо держится в седле и мучает коня, слишком сильно растянув удила.







Instagram*/samoylovaoxana

Джиган же поддержал свою бывшую, отправив сообщение с несколькими сердечками.

Похоже, рэпер до сих пор не отпустил былую любовь и рассчитывает однажды вернуть свою семью. Ранее он опубликовал на своей странице в соцсети архивные кадры, на которых он запечатлен с Самойловой и четырьмя детьми. Музыкант подписал публикацию фразой о том, что ждет, когда все «вернется на круги своя». Примечательно, что надпись была сделана на иврите.

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