Пропавший в Непале музыкант из Якутии отправлялся в страну как паломник

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Shankar Bhujel; 5-tv.ru

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Мужчина планировал посетить буддийские храмы вместе с группой единомышленников.

Житель Якутска Кирилл Третьяков, который числится среди пропавших после наводнения в Непале, отправился в страну как паломник. Мужчина планировал посетить буддийские храмы вместе с группой единомышленников. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал его друг Александр Лукин.

По словам Лукина, Третьяков много лет занимался музыкой и внес вклад в развитие музыкального образования в Якутии — при его участии в регионе появились несколько детских музыкальных школ. В июле друзья вместе выступали в Калуге, после чего Лукин вернулся домой, а Третьяков отправился в Непал на ретрит.

«Его друзья из-за границы решили встретиться в Непале, попутешествовать, пополомничать. У них было запланировано посетить буддийские храмы, он, по-моему, там уже побывал. И буквально вчера мы услышали новость, что в Непале произошла такая трагедия», — рассказал друг пропавшего.

Близким Третьякова удалось связаться с его знакомой. По ее предположению, группа путешественников могла находиться в безопасности, однако подтвердить это пока невозможно из-за отсутствия связи.

Мощное наводнение обрушилось на Непал 26 августа. По состоянию на 28 августа полиция страны сообщила о гибели 475 человек. Стихия практически полностью разрушила туристический район Расува на границе с Китаем. Среди пропавших без вести числятся 644 туриста, включая семерых граждан России. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, из-за стихии пострадали около 93 тысяч человек. Размер ущерба в труднодоступных районах Непала продолжают оценивать.

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