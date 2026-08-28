Бывший журналист The Guardian признался в фальсификации интервью с иранкой

Фото: www.globallookpress.com/Tom Nicholson

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Это не первый случай, когда крупное западное издание занималось подлогом данных.

Бывший журналист газеты The Guardian Саид Камали Дехган признался в фальсификации интервью с иранкой Сакине Мохаммади Аштиани. Пост с извинениями он опубликовал на своей страницы в социальных сетях.

«Этого интервью никогда не было. Я сфабриковал всю статью. Это была ложная история — совершенно неправдивая — и я беру на себя полную ответственность», — написал Дехган.

Данный материал был опубликован в газете в августе 2010 года и представлен как эксклюзив издания.

В свою очередь, иранская эмигрантка, входящая в комитет Международного альянса атеистов, Мина Ахади после признания журналиста заявила на своей странице в социальных сетях, что знала об обмане еще 16 лет назад. Ей рассказал об этом Дехган. Он, по ее словам, боялся, что фальсификация раскроется, его уволят и оправят обратно в Иран.

Само интервью все еще доступно для прочтения на сайте газеты. Журналист в своей публикации в социальных сетях принес извинения читателям издания и самой Сакине Мохаммади Аштиани. Это реально существующая женщина. И, по информации правозащитников, судебный процесс, о котором писал Дехган, с ней также проводился. И приговор — забить до смерти камнями — тоже был вынесен.

Не оставила без внимания выплывшую правду и официальный представитель МИД России Мария Захаорва. Она в своем Telegram-канале напомнила, что в год, когда была опубликована статья, Советом Безопасности ООН была принята резолюция 1929 с самыми жесткими на тот момент санкциями против Ирана.

«Западу нужна была эмоциональная история, которая оправдала бы санкционный режим. Женщина, приговоренная к забиванию камнями, — идеальный образ. История мгновенно разлетелась по мировым СМИ, стала аргументом для всех, кто продвигал изоляцию Ирана», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что это не первый случай, когда крупные западные СМИ публиковали фейки. В пример представитель МИД привела экс-журналиста The New York Times Джейсона Блэра и автора The New Republic Стивена Гласса. У первого из 73 материалов в 36 содержался подлог, а у второго из 41 публикации 27 оказались сфабрикованы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил американское руководство в чрезмерной зависимости от лжи. Свое заявление он сопроводил отрывком из произведения русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

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