«Свои нюансы»: ставить точку в споре о концерте Канье Уэста пока рано

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о возможной отмене шоу.

Организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге сообщили, что «Газпром Арена» устранила технические сложности, которые мешали подготовке выступлений. Об этом РБК заявила глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

«Свои нюансы технические площадка преодолела. И теперь у нас все хорошо», — сказала представитель агентства.

По ее словам, договор со стороны агентства уже подписан, а организаторы ожидают документ от площадки. Субчева подчеркнула, что позиция команды не менялась: концерты не отменяли и не переносили, а подготовка идет к проведению шоу в ранее заявленные даты. Однако переговоры пока продолжаются, а необходимые согласования для проведения шоу еще не получены.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о возможной отмене шоу: с сайта стадиона исчезли сведения о мероприятиях, а билетные операторы начали принимать заявки на возврат средств. Ситуация вызвала обсуждение среди поклонников артиста и тех, кто уже приобрел билеты.

При этом как стало известно 78.ru, решение все еще не принято, переговоры еще ведутся. Пока не будут получены все предусмотренные законодательством согласования площадка не сможет принять концерт. «Газпром Арена» все еще не получила подтверждающие проведение мероприятии 10 и 11 октября документы от компании «Say Agency»

Канье Уэст считается одним из самых влиятельных исполнителей современности. Рэпер является обладателем 24 премий «Грэмми», а его возможный приезд в Россию вызвал большой интерес у поклонников. Билеты на шоу ранее были быстро раскуплены, а спрос повлиял на стоимость размещения в петербургских отелях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге опровергли информацию об отмене выступлений. В компании Say Agency заявили, что шоу рэпера не отменены, а команда продолжает работать над подготовкой двух концертов. Представители агентства призвали зрителей не поддаваться панике и дождаться официальных сообщений.

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