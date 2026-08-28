Семь пальцев и недостающая кость: самарские врачи спасают младенца от ампутации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Полугодовалого ребенка ждет длительное лечение.

Самарские врачи помогли полугодовалому Богдану из Димитровграда сохранить левую ногу при тяжелой форме гемимелии — врожденном пороке, когда часть кости конечности отсутствует или развивается неправильно. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).

Родители ребенка обратились к специалистам из-за деформации стопы. Обследование показало, что проблема затрагивает всю левую ногу. В голени у мальчика частично отсутствует кость, а в стопе есть лишние костные элементы и семь пальцев вместо пяти.

«Это один из самых тяжелых вариантов гемимелии. Иногда такая патология может закончиться даже ампутацией, но родители Богдана выбрали сохраняющую тактику — и это огромная ответственность для нас», — рассказала травматолог-ортопед клиники СамГМУ Ольга Багдулина.



VK.com/СамГМУ/samsmu_ru

Лечение осложнялось еще и врожденным пороком сердца. Ранее ребенку сделали операцию в федеральном центре в Пензе. К работе с ногой самарские специалисты смогли приступить только после разрешения кардиологов и кардиохирургов.

Врачи вместе с ведущими российскими специалистами составили для Богдана план лечения. Сначала ему сделали несколько этапов гипсования, чтобы постепенно поставить стопу в правильное положение. Затем ребенку удалили лишние пальцы. Сейчас для него изготавливают специальный ортопедический ботинок с подошвой, которая поможет выровнять положение тела.

Врачи надеются, что примерно к году Богдан сможет самостоятельно встать на ноги без перекоса таза. При этом лечение будет продолжаться, и впереди у малыша еще несколько операций и корректирующих процедур.

«Нас ждет еще много операций и коррекций. Но если все делать поэтапно, нога станет опороспособной, и Богдан сможет ходить без серьезных ограничений», — пояснила Багдулина.

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