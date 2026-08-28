Подглядываю 24/7: Калашникова про разлуку с младшим сыном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В 2025 году она родила второго ребенка, имя и лицо которого до сих пор скрывает от общественности.

Актриса и певица Анна Калашникова оставила детей ради фестиваля «Новая волна». Об этом она рассказала изданию 7Дней.ru.

Артистка с мужем приехали на музыкальное мероприятие в Казань. Это первый за долгое время выход знаменитости в свет. Калашникова уточнила, что они смогли выбраться лишь на четыре дня, так как дома их ждет маленький сын.

Знаменитость является матерью двоих детей. Старший сын, 11-летний Даниил, уехал вместе с бабушкой и дедушкой на отдых. Младшего ребенка актриса родила в 2025-м году. Его имя и внешность она пока не готова раскрывать общественности. И даже оставлять его с кем-то надолго боится, но все же рискнула и доверила сына няне.

«Есть кому присматривать, и камеры есть. У меня остался еще помощник личный, родители еще возвращаются — они как раз приедут контролировать, пока нас нет. Но при всем при этом никаких гарантий. <…> Поэтому я все равно переживаю, 24 на семь подглядываю, разговариваю с ребенком», — объяснила Калашникова.

Такое беспокойство артистки не случайно. По словам актрисы, в ее жизни уже происходили нехорошие истории с нянями. Но подробности инцидентов она оставила при себе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Калашникова уже потратила материнский капитал, который получила после рождения второго ребенка. Выплата составила чуть больше 900 тысяч, что, по мнению артистки, не такая уж и большая сумма.

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