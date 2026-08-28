«У меня есть советчик»: в чем Филипп Киркоров помогает Ани Лорак

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народный артист дает певице ценные рекомендации в одной из сфер досуга.

Народный артист РФ Филипп Киркоров и другие звезды советуют певице Ани Лорак сериалы к просмотру. Об этом сообщило издание 7Дней.ру со ссылкой на слова самой артистки.

«У меня есть советчик Филипп (Киркоров — Прим. ред), он смотрит все сериалы. Он мне как-то советовал сериал „Убить Еву“. Меня чуть-чуть испугало название, я еще не успела посмотреть, хотя уже все мои знакомые пересмотрели. Сергей Лазарев тоже иногда советует, что посмотреть», — поделилась она.

По словам Лорак, она в целом любит многосерийные проекты, а ее фаворит — сериал «Роксолана». Кроме того, по вкусу певице пришелся «Секс в большом городе», который она считает классикой жанра.

Киркорова с Лорак связывает давняя дружба. Так, певец стал крестным отцом для дочери артистки — маленькой Софии. Народный артист без ложной скромности отмечал, что он — очень хороший крестник, который балует детей дорогими подарками.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.