«Новых идей нет»: в Кремле заявили, что переговорный процесс по Украине на паузе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Российские бойцы продолжают выполнять цели СВО.

Переговоры между Россией и Украиной стоят на паузе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, общаясь с журналистами.

«Новых идей в этом контексте нет», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что киевские власти не хотят решать конфликт мирным путем, поэтому Россия продолжает выполнять цели специальной военной операции (СВО). При этом продвижение наших бойцов на фронтах очевидно: армия РФ продолжает уничтожать военную инфраструктуру противника, добавил Песков.

Прежде президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сказал, что Россия готова к диалогу по Украине, но с учетом реальной ситуации на земле. По его словам, часть предложений, которые поступают нашей стороне, носят «экзотический» характер, и они не могут быть приняты во внимание.

Также в ходе общения с журналистами Дмитрий Песков сообщил, планирует ли Владимир Путин после приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в ближайшее время созваниваться с президентом США Дональдом Трампом.

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