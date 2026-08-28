Три сериала Пятого канала попали в рейтинг самых популярных за июль по версии «Медиалогии»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Зрители отдали предпочтения костюмным мелодрамам, детективам и триллерам.

Российский рейтинг сериалов за июль возглавила костюмная мелодрама «История его служанки». Всего в тридцатке — 16 отечественных проектов. Такие данные приводит «Медиалогия» — компания оценивает интерес зрителей сразу по 19 показателям: учитывает поисковые запросы, упоминания в социальных сетях и телевизионную аудиторию.

Но особенно заметно в рейтинге присутствие детективов. Сразу три сериала Пятого канала — «Пилигрим», «След» и «Великолепная пятерка» — вошли в число самых популярных проектов месяца. Что сегодня выбирает зритель и чем его цепляют сериалы-лидеры — разбирался корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Самые популярные сериалы июля: от отечественной костюмной мелодрамы до зарубежного экшна о супергероях. Компания «Медиалогия», опирающаяся на 19 передовых метрик, подвела итоги зрительского смотрения — это и данные поисковых систем, и число упоминаний в соцсетях, и, конечно, востребованность у телевизионных зрителей. Среди 30 лидеров — 16 отечественных проектов. На первом месте — сериал «История его служанки».

Наш ответ мелодраматической турецкой экзотике — галантный XIX век. В садах — скульптуры, в усадьбах — картины, на героях — роскошные костюмы. И в центре — любовь графа и служанки. Матвей Лыков и Милана Бру в главных ролях.

«Это красиво, в первую очередь. Это костюмы, декорации. При этом мы не дистанцируемся от зрителя каким-то сложным текстом, какими-то диалогами. Мы близки со зрителем, но при этом передаем эпоху. И мне кажется, вот этот симбиоз качеств и делает наш сериал интересным и близким», — сказала актриса Милана Бру.

Вот так выглядит первая пятерка. Тут сразу две российские новинки: помимо «Истории его служанки» — еще триллер с Любовью Аксеновой «Холод».

«Холод» многие окрестили женской версией «Графа Монте-Кристо». Несправедливо обвиненная героиня попадает в колонию, откуда сбегает, чтобы отомстить своим обидчикам. Драматично, мрачно и холодок по коже. Отсюда и название — «Холод».

Сериал «Дом дракона», занявший вторую строчку, — еще одно подтверждение зрительской любви к зарубежному фэнтези. Битва за Железный трон, дворцовые интриги — и все это с эффектной компьютерной графикой. Что и говорить — дорогой проект, каждый доллар которого заметен на экране. В том его и успех, считает сценарист и креативный продюсер Андрей Золотарев.

«Наши зарубежные коллеги тратят больше денег на кино. Потому что, понятно, когда мы говорим про жанр экшн, фэнтези — это все-таки дорого. Это дорого производить, это труднее. И мы находимся в очень неприятном конкурентном поле, когда мы пытаемся на этом поле что-то сделать. И тем дороже, когда что-то получается», — сказал сценарист, креативный продюсер Андрей Золотарев.

Супергеройский сериал «Пацаны» прочно закрепился на четвертом месте и уже не первый месяц в лидерах у отечественных зрителей.

В чем привлекательность этого жанра — вопрос актуальный. На Международной неделе кино, проходящей сейчас в Москве, приглашенные эксперты обсуждают в том числе и то, как выстраивается у создателей диалог со зрителем. Актер Кристофер Ламберт, посетивший форум, признался в интервью: супергерои — это всегда интересно. Его «Горец» был одним из тех, кто привил любовь к фантастическим героям.

«Людям весело, люди получают удовольствие, потому что они видят там то, что хотели бы сделать в реальности, но это просто невозможно», — сказал актер Кристофер Ламберт.

Интересно, что в лидерах месяца — сразу три детективных сериала Пятого канала: «Пилигрим», «След», «Великолепная пятерка». Секрет прост: детектив напоминает сказку, признается начальник управления производства сериалов Марина Фоменко.

«Ведь действительно зло совершается в самом начале. Дальше идет расследование. И в финале справедливость торжествует», — сказала начальник управления производства сериалов Марина Фоменко.

Вывод следующий: из отечественного контента зрители по-прежнему предпочитают мелодрамы, комедии и детективы, из зарубежного — фэнтези и экшн.

«Цифры говорят сами за себя. Наш народ любит и поплакать, и посмеяться. Это какой-то генетический код», — сказал продюсер Артем Михалков.

В самом деле, рейтинг становится полезным вспомогательным инструментом для производителей сериалов. Нужно понимать своего зрителя, чтобы двигаться вперед.

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