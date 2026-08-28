Непалу грозит новая волна наводнения: под завалами остаются сотни людей

Фото, видео: Reuters/Navesh Chitrakar; 5-tv.ru

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Среди пропавших без вести — восемь россиян.

О ситуации в Непале, которая ухудшается с каждым часом. Озеро, образовавшееся после оползня, вышло из берегов и вода грозит вновь обрушиться на пострадавшие районы. Спасательные работы приходиться постоянно приостанавливать и мониторить обстановку.

На данный момент известно почти о пятистах жертвах. Пропавших около тысячи — среди них и восемь россиян, которые спустя два дня после катастрофы так и не вышли на связь. Кадры из зоны бедствия — в репортаже корреспондент «Известий» Алексея Гайлита.

Спасатели и добровольцы работают не покладая рук. До сих пор под завалами остаются сотни пропавших без вести людей, и остается шанс их найти. Среди пропавших — жители 33 стран. Больше всего паломников из Индии.

Поднятых из-под завалов уже три тысячи. Это официальные данные властей Непала. У этих близнецов — второй день рождения: малыши чудом остались почти что невредимы.

Родственники тех, кто пропал, сейчас цепляются за любую ниточку надежды, пытаясь найти имена своих близких в списках, которые регулярно вывешивают экстренные службы. Но удача улыбается не всем.

«Моего брата должны спасти, я не знаю, где он, он пропал без вести три дня назад. Его имени нет в списке», — говорит местный житель.

На горизонте — новая беда. Озеро, образовавшееся после смертоносного схода ледника, стремительно переполняется — в приграничье пришлось приостановить спасательные работы, люди бегут на возвышенность. В водоеме уже столько воды, что хватило бы для заполнения тысячи олимпийских бассейнов.

«Мы понимаем возможные последствия повторного прорыва. В том районе сейчас все выглядит как зона боевых действий: все погребено под тоннами грязи. Людей мы вывозим, так как понимаем, что существует вероятность второго наводнения», — сказал министр финансов Непала Сварним Вагле.

Когда все началось, многим пришлось спасаться своими силами. Это эксклюзивные кадры «Известий» из Катманду — наши туристки рассказали, как удалось выжить.

«Мы спаслись, потому что маленькая-маленькая череда маленьких обстоятельств: там задержались, там не уехали, там забуксовали. И вот тут случайно остановились около этой лестницы чудесной, которая спасла нас», — рассказала туристка Екатерина Красюкова.

При этом документы у большинства россиян буквально смыло потоками воды.

«У нас не осталось документов. У некоторых вообще вещи все посмывало, но не было ни телефонов, ничего. У нас хотя бы с собой мы с телефонами выскочили и фотокопии паспортов были», — сказала туристка Ирина Ульген.

Наше посольство сейчас помогает восстановить паспорта. А спасатели призывают всех быть готовыми к эвакуации в любой момент, если придет еще одна большая волна.

Вместо зеленых горных долин — пространства грязи, ила и разрушений. Уничтожена значительная часть сельскохозяйственного сектора этого региона, а также очень сильно пострадала инфраструктура.

На поиски пропавших бросили все доступные силы, в том числе и армию. Работу координируют с военной базы. Там подчеркивают, что следующие 72 часа критически важны. Ведь переполненное горное озеро может в любую минуту обрушиться вниз.

Специальные службы работают без перерыва, чтобы эвакуировать людей как можно скорее. За ситуацией следит корреспондент «Известий» Маниш Прасад.

«Пострадавшим доставляют припасы с помощью армейских вертолетов, тут активно работает больше двадцати машин. Пострадавших пытаются вывезти в безопасное место. Многие ищут пропавших родственников — еще недавно эти люди сами были в смертельной ловушке и теперь переживают за своих родных. Спасатели тщательно фиксируют все данные и стараются в режиме реального времени информировать их о судьбе близких», — сообщил корреспондент.

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