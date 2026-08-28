Число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 475

Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

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Поиск пропавших продолжается.

В результате наводнения в Непале погибли 475 человек. Об этом сообщила газета Kathmandu Post.

Количество погибших может вырасти. После инцидента сотни людей числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Наземные группы прочесывают берега вдоль рек, а воздушные осматривает затопленный район сверху.

Работу спасателей осложняет непростая ситуация в стране. По данным экспертов, существует угроза нового затопления. Озеро, которое появилось после схода ледника на границе Китая и Непала, начало выходить за берега. Из-за риска прорыва плотины спасатели вынуждены отходить в безопасную зону, то есть на время прерывать поиски.

В среду, 26 августа, в Непале произошло мощное наводнение. Стихия практически полностью уничтожила популярный туристический район Расува. В момент катаклизма многие путешественники и любители пеших прогулок находились на улице. В результате их просто смыло волной грязи, воды и палок.

По информации управления страны по туризму, официально пропавшими числятся 644 туриста. Среди них — граждане России. Ранее об этом сообщало Посольство РФ. В МИД России посоветовали россиянам временно воздержаться от поездок в Непал.

Ранее российские туристки Ирина Ульген и Екатерина Красюкова рассказали 5-tv.ru, как им удалось выжить во время масштабного наводнения в Непале.

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