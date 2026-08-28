Двух человек расстреляли у ресторана в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

У ресторана в элитной подмосковной деревне Жуковка расстреляли двух человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по двум посетителям заведения прямо на парковке вечером 27 августа. После содеянного нападавшие скрылись.

Двоих 28-летних мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у них ранения в шею и темя.

Это не первая стрельба уходящего лета в подмосковном регионе. Ранее в поселке Новоивановское мужчина расстрелял шестилетнего ребенка из предположительно пневматического оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У малыша диагностировали ушибленную рану

До этого 23 июля пьяный мужчина атаковал подростка при помощи пневматического ружья в подмосковной Электростали. Агрессор вышел на балкон четвертого этажа и выстрелил в парня, ранив его.

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