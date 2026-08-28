Могла сыграть Машу в «Папиных дочках»: почему роль Аксеновой отдали Карпович

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

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Почему продюсеры проекта поменяли одну из главных актрис в последний момент?

Актриса Любовь Аксенова могла сыграть Машу в «Папиных дочках», но в итоге эта роль досталась другой артистке — Мирославе Карпович. Об этом звезда сериала «Мажор» рассказала журналисту Вадиму Вернику в «Актерской студии» в VK Видео.

Как поделилась Аксенова, сначала все складывалось хорошо: она прошла пробы, получила роль Маши и даже успела пару дней поработать на съемочной площадке. Однако вскоре выяснилось, что играть старшую дочь семейства Васнецовых будет Мирослава Карпович.

РИА Новости/Михаил Мордасов

При этом актриса узнала об этом постфактум. Ее матери позвонила продюсер и сказала, что Любовь якобы не подходит для этой роли — выглядит слишком молодо.

«Для меня это был удар. Во-первых, я же всем похвасталась и рассказала, что снимаюсь в главной роли. Во-вторых, начались мысли, что я какая-то не такая, что со мной что-то не так», — сказала Аксенова, добавив, что с ней лично никто так и не поговорил.

По словам Любови, спустя некоторое время стало ясно, что дело было не только в ее внешности: актриса не смогла влиться в коллектив. Хоть на съемочной площадке и царила дружелюбная атмосфера, Аксенова чувствовала себя белой вороной.

По мнению звезды серила «Холод», все сложилось к лучшему. Позже обдумав все, актриса поняла, что тогда, в свои 17 лет, она была не готова к той работе. Спустя годы слава к ней все равно пришла, но тот опыт научил ее многому. Теперь, когда она отказывается от какого-либо проекта, то старается лично связаться с режиссером и объяснить причину своего решения.

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Любовь Аксенова рассказала, как она готовилась к роли в сериале «Холод». Ради роли артистке пришлось похудеть на пять килограммов ради.

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