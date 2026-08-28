Могла сыграть Машу в «Папиных дочках»: почему роль Аксеновой отдали Карпович
Аксенова могла сыграть Машу в «Папиных дочках», но ее роль отдали Карпович
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков
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Почему продюсеры проекта поменяли одну из главных актрис в последний момент?
Актриса Любовь Аксенова могла сыграть Машу в «Папиных дочках», но в итоге эта роль досталась другой артистке — Мирославе Карпович. Об этом звезда сериала «Мажор» рассказала журналисту Вадиму Вернику в «Актерской студии» в VK Видео.
Как поделилась Аксенова, сначала все складывалось хорошо: она прошла пробы, получила роль Маши и даже успела пару дней поработать на съемочной площадке. Однако вскоре выяснилось, что играть старшую дочь семейства Васнецовых будет Мирослава Карпович.
При этом актриса узнала об этом постфактум. Ее матери позвонила продюсер и сказала, что Любовь якобы не подходит для этой роли — выглядит слишком молодо.
«Для меня это был удар. Во-первых, я же всем похвасталась и рассказала, что снимаюсь в главной роли. Во-вторых, начались мысли, что я какая-то не такая, что со мной что-то не так», — сказала Аксенова, добавив, что с ней лично никто так и не поговорил.
По словам Любови, спустя некоторое время стало ясно, что дело было не только в ее внешности: актриса не смогла влиться в коллектив. Хоть на съемочной площадке и царила дружелюбная атмосфера, Аксенова чувствовала себя белой вороной.
По мнению звезды серила «Холод», все сложилось к лучшему. Позже обдумав все, актриса поняла, что тогда, в свои 17 лет, она была не готова к той работе. Спустя годы слава к ней все равно пришла, но тот опыт научил ее многому. Теперь, когда она отказывается от какого-либо проекта, то старается лично связаться с режиссером и объяснить причину своего решения.
Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Любовь Аксенова рассказала, как она готовилась к роли в сериале «Холод». Ради роли артистке пришлось похудеть на пять килограммов ради.
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