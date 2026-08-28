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Он был старейшим действующим монархом Европы.

Умер король Норвегии Харальд V, ему было 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.

«С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался», — указано в сообщении.

Старейший монарх Европы скончался в госпитале. Король был госпитализирован 17 августа — тогда после обследования врачи установили, что Харальду V необходимо стационарное лечение.

Состояние короля ухудшилось 23 августа — у него диагностировали бактериальную инфекцию кровотока на фоне лечения гемолитической анемии. Врачи назначили ему курс антибиотиков, сообщила пресс-служба королевского дома.

Медики оценивали его состояние как стабильное, он продолжал лечение в клинике. На время болезни обязанности главы государства временно исполнял наследный принц Хокон. Теперь он стал королем Хоконом V.

Харальд V — любимый народом король-спортсмен

Харальд V родился 21 февраля 1937 года в резиденции Скаугум и стал первым норвежским монархом, родившимся в стране с 1370 года. В 1940 году, после вторжения нацистов, он вместе с матерью и сестрами жил в США, пока его отец и дед возглавляли правительство в изгнании в Лондоне.

Вернувшись в 1945 году, он получил образование в Университете Осло, Военной академии и Оксфорде.

Харальд V был страстным яхтсменом, участвовал в Олимпийских играх 1964, 1968 и 1972 годов, а в 1987 году завоевал золото чемпионата мира.

В 1957 году стал кронпринцем, а в 1991 году взошел на трон с девизом «Alt for Norge» («Все для Норвегии»). Его брак в 1968 году с Соней Харальдсен, дочерью торговца, вызвал дискуссию, но был одобрен. У пары родились двое детей — принцесса Марта Луиза и кронпринц Хокон.

За более чем три десятилетия правления король пользовался любовью народа и проявил себя как открытый и близкий к людям монарх, особенно в трудные времена, включая теракт на Утейа в 2011 году.

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