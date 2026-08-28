«Вахтовый метод»: Булычева с мужем посменно нянчат маленькую дочь

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Как артистке удается сохранять бодрость, воспитывая двухмесячную малышку.

Актриса Александра Булычева с мужем посменно дежурят у колыбели дочери. Об этом она рассказала 5-tv.ru на премьере комедийного сериала «ОПГ».

«У нас с мужем выработан график дежурства. Кто-то на поздние подъемы, кто сова, кто-то на ранние подъемы, кто жаворонок», — объяснила она.

Как отметила артистка, благодаря такому «вахтовому методу» ей удается хорошо выглядеть. Также она ответила на вопрос корреспондента по поводу найма нянечки.

По словам Булычевой, вопрос о наемной работнице действительно возник, потому что ее мама «в самый ответственный момент решила заболеть».

«Играет плохо, я уже ей сказала, чтобы она не прикидывалась», — пошутила актриса.

Однако, как выяснилось, найти достойную няню — не так-то просто. У всех, кого Булычева спрашивала об этом, либо нет на примете хорошей работницы, либо они не дают контакты. Тем не менее, просто так доверить свою дочь чужому человеку в любом случае будет трудно, считает актриса.

Ранее Булычева рассказала о том, как прошли партнерские роды.

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