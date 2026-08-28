Родители вдвое чаще стали требовать возврата денег за онлайн-курсы ЕГЭ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Основная претензия — мало занятий и текучка среди педагогов.

Родители выпускников вдвое чаще стали требовать возврата денег за онлайн-курсы подготовки к госэкзаменам. И, как выяснили «Известия», если дело доходит до суда, то в 70% случаев он встает на сторону истцов.

В числе основных претензий — занятий меньше, педагоги часто меняют друг друга, а программа обучения и ее результаты отличаются от заявлений в рекламе.

Яркий пример: многие интернет-школы обещают вернуть деньги, если абитуриент получит низкий балл, не поступит в вуз или вовсе не сдаст экзамен. На практике курсы нередко пытаются уклониться от добровольных выплат. Но в результате их расходы зачастую только возрастают — компаниям приходится возмещать в том числе моральный вред.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд России запретил школам отказывать девятиклассникам в продолжении обучения, признав такие действия незаконными. Поводом для решения стала история ученика из Свердловской области, чья мать через суды добилась справедливости: суд подтвердил, что отчисление после 9-го класса возможно только по окончании 11-летнего обучения.

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