ВС России поразили киевские склады с крылатыми ракетами

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Для атак на военные объекты Украины армия РФ применила ударные беспилотники.

Армия России поразила склады в Киевской области, на которых хранились крылатые ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

В частности, российские военные ударили по складскому комплексу ООО «Стеллар Джет» в Киевской области. Там хранились крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей.

Кроме того, ВС России атаковали порт «Одесса». Там были поражены шесть хранилищ с военными грузами, которыми должны были обеспечить боевиков ВСУ.

Для этих ударов военнослужащие РФ применили ударные беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ударов армии России по военным объектам Украины был поражен офисно-складской комплекс «Сан-Парк». Это крупнейший центр хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления ими и комплектующих.

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