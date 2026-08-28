«Ведут работу в тишине»: Лавров прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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В один день с представителем американской разведки в России побывал руководитель ватиканской дипломатии.

В визите главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву нет ничего необычного. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте министерства.

«Я там (на встрече с Рэтклиффом. — Прим. ред.) не был. У нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине», — уточнил дипломат.

По одной из версий, появившейся в американской прессе, глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предупредить нападение России на одну из стран НАТО. По другой — якобы визит Рэтклиффа был связан с требованием российской стороны разъяснить участие Штатов в ударах Украины по объектам инфраструктуры РФ.

Лавров отметил, что никакого ультиматума Россия США не ставила, а лишь периодически направляет в их Госдепартамент вопросы о помощи Киеву со стороны Вашингтона. Обычно это происходит после того, как информация о поддержки США Украины всплывает в западной прессе. Однако ни на один подобный запрос ответ так и не был получен.

Несмотря на это, Россия ценит, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа риторика Штатов изменилась. Глава МИД России отметил, что с нашей стороны есть оговорки относительно позиции Вашингтона, но Трамп все-таки стал смотреть на первопричины украинского конфликта.

Министр также обратил внимание на то, что в один день с руководителем ЦРУ в Москве оказался и глава дипломатии Ватикана Пол Ричард Галлахер. То, что эти визиты совпали, по мнению Лаврова, свидетельствуют об их стремлении провести переговоры с российской стороной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров встретился с руководителем дипслужбы Ватикана. Галлахер впервые за пять лет посетил Россию.

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