В жилом доме в Севастополе вспыхнул пожар после прилета дрона ВСУ

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Также зафиксировано возгорание на территории соседнего отеля.

Украинский беспилотник влетел в подъезд пятиэтажного дома в Севастополе, в результате чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Инцидент произошел на улице Героев Подводников. Он отметил, что из охваченного огнем помещения спасатели эвакуировали женщину. По его словам, сейчас местная жительница находится под наблюдением медиков.

Развожаев подчеркнул, что во всех подъездах жилого дома ударная волна повредила квартирные окна. Глава города добавил, что на месте происшествия проводится эвакуация жильцов, ситуацию контролируют спасатели и пожарные.

Кроме того, он рассказал о падении обломков уничтоженного беспилотника на территорию гостиницы, которая находится рядом с домом, и последовавшего пожара. Губернатор добавил, что работники заведения сами потушили огонь. Жертв и раненых нет. Также один из дронов противника атаковал старые резервуары без активного топлива.

Ранее Развожаев сообщил, что в небе над Севастополем средства ПВО сбили три БПЛА ВСУ. В городе трижды объявляли воздушную тревогу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.