В корпусе Николаевского дворца откроют школу для будущих музыкантов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Реставраторы изучили огромное количество архивных данных, чтобы вернуть зданию былое великолепие.

В Петербурге начинается масштабная научная реставрация одного из корпусов Николаевского дворца. Совсем скоро туда переедут самые юные музыканты из знаменитой «десятилетки». Это специальная музыкальная школа при консерватории имени Римского-Корсакова. Специалистам пришлось изучать архивы, исследовать каждый сантиметр особняка, чтобы составить проект его преображения.

Работы ведутся по поручению президента. Ход реставрации лично контролирует художественный руководитель Петербургского Дома музыки — маэстро Сергей Ролдугин. О комплексе, который объединит историю и будущее музыкального искусства — корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Хрустальные люстры снова сверкают, исторический паркет блестит, видны мельчайшие детали лепнины. Таким чистым и светлым интерьер Николаевского дворца не видели с прошлого века. И это — только начало научной реставрации. Когда-то резиденция одного из сыновей императора оживает на глазах.

«А это помещение было недоступно для посетителей целое столетие. Будуар Александры Петровны — супруги великого князя. После реставрационного обеспыливания все здесь засияло. В том числе и этот камин — один из семидесяти в Николаевском дворце», — сообщила корреспондент Наталия Оскерко.

Жемчужина творчества архитектора Штакеншнейдера, теперь — часть Петербургского Дома музыки. А в этом корпусе будут учиться самые юные музыканты — из «школы-десятилетки». Долгие годы помещения сдавались в аренду — никто не заботился об их сохранности. Реставраторам пришлось изучать архивы, исследовать каждый сантиметр особняка, чтобы составить проект его преображения.

«Как видите, в этой части был балкон. Сейчас он зашит перегородками, устроены кинобудки и прочее, но по проекту приспособления мы планируем расшить это все, вернуть в облик начала XX века. Здесь, в этом зале, будет располагаться концертный зал для выступления учащихся», — сказал руководитель реставрационной мастерской Кирилл Степанов.

Специальная школа при консерватории Римского-Корсакова — кузница кадров для мировой сцены. Для таких юных талантов и условия нужны соответствующие.

«У них будет свой потрясающий концертный зал, над которым работают акустики. В этом же здании будет интернат для ребят, которые приехали издалека. В этом же здании будут современные музыкальные классы, в которых многое предусмотрено, чтобы акустика звучания была идеальной», — сказала заместитель генерального директора Санкт-Петербургского Дома музыки Мария Ханько.

Настоящий дворец после ветхого здания, в котором ребята обучались раньше, соседствуя с городским музыкальным училищем. Решить проблему поручил президент — и в Министерстве культуры нашли выход: расселить два учреждения.

Для того чтобы у юных музыкантов появилось новое здание площадью 12 тысяч квадратных метров в центре города, очень многое сделал маэстро Сергей Ролдугин.

«Здесь будут воспитываться люди, которые в дальнейшем, мы надеемся, понесут свое знание и свою любовь к красоте другим поколениям. Очень важно, чтобы эти люди воспитывались в атмосфере красоты, в атмосфере достижения людского гения. Лучшим молодым детишкам будут представлены лучшие достижения и архитектуры, и строительства, и сегодняшних технологий», — сказал народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Задача — не просто восстановить исторический комплекс, а оставить это великое наследие на века. Поэтому к каждому этапу работ здесь относятся с особым трепетом. Проектирование уже завершают.

«Мы разделили объект на два этапа. Первый этап — это соответственно там, где необходимо завершить в следующем году, в 27-м, и передать уже Дому музыки для эксплуатации, и дальше уже взять второй этап — все оставшиеся помещения», — сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

После ремонта школа сможет принять еще больше воспитанников. А в Петербурге появится уникальный комплекс, объединяющий и историю, и будущее музыкального искусства.

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