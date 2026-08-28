Названы предельные нормы учебной нагрузки в школах России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Установленные правила регулируют не только занятия в аудиториях.

Для разных ступеней школьного образования установлены свои предельные нормы учебной нагрузки в неделю. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава ведомства напомнил, что недельная нагрузка для первоклассников ограничена 20-21 часами, а для учеников 2-4 классов она варьируется от 23 до 26 часов. При переходе в старшие классы объем нагрузки существенно возрастает.

«Согласно максимально допустимому уровню нагрузки в неделю, <…> 5-й класс — 29–32 часа, 6-й класс — 30–33 часа, 7-й класс — 32–35 часов, 8–9-е классы — 33–36 часов, 10–11-е классы — 34–37 часов», — подчеркнул Кравцов.

Кроме того, министр добавил, что установленные ведомством нормы регулируют не только аудиторную нагрузку, но и время на выполнение домашних заданий, а также частоту и длительность проверочных и контрольных работ.

Ранее Кравцов анонсировал новый каникулярный период для учащихся первых классов. Общая продолжительность учебного года у детей сократится на одну неделю.

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