ГОСТ на биопечать тканей и органов начнет действовать в России с сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Новый стандарт позволит отечественным технологиям выйти на международный уровень.

В России с 1 сентября вступит в силу первый государственный стандарт (ГОСТ) на биопечать тканей и органов. Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Новый стандарт закрепляет понятие трехмерной печати как технологии создания органов и тканей для восстановления утраченных функций. В качестве материалов допускаются биологические компоненты разного происхождения, в том числе животного и человеческого.

В агентстве заявили, что ГОСТ выделяет несколько методов биопечати — струйный, лазерный, роботический, а также с применением клеточных сфероидов. При этом биочернила должны создаваться только из белков, полисахаридов, клеточных суспензий и других природных веществ.

Введение стандарта позволит перейти от лабораторных исследований к промышленному выпуску биомедицинских изделий и поспособствует продвижению отечественных технологий на международном рынке.

Уточняется, что биопринтеры уже дают возможность воссоздавать твердые структуры человеческого организма, а развитие таких технологий обеспечат не только здоровое долголетие, но и совершенствование молекулярно-генетических методов диагностики, прогнозирования и контроля заболеваний.

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