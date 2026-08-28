Российские военные начали использовать беспилотник «Малыш» для борьбы с БПЛА ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Дроны этого типа используют для перехвата разведывательных и ударных дронов противника.

Военнослужащие войск беспилотных систем в составе подразделений ПВО группировки войск «Запад» начали применять БПЛА самолетного типа «Малыш» для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками боевиков ВСУ в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты дивизиона противодействия БПЛА зенитной ракетной бригады используют новые аппараты при круглосуточном дежурстве по защите воздушного пространства, дорог и тыловых районов.

Военнослужащие отмечают, что «Малыш» отличается простотой подготовки и обслуживания. По словам операторов, самолетная компоновка позволяет беспилотнику развивать высокую скорость и преследовать дроны противника на значительном расстоянии.

Расчеты также обеспечивают безопасность передвижения гражданских лиц, воинских грузов и техники подразделений.

Поражение вражеских беспилотников подтверждается средствами объективного контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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