Число жертв наводнения в Непале превысило 380 человек

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sulav Shrestha; 5-tv.ru

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В списке пропавших без вести больше 1500 человек, среди них есть россияне.

В начале выпуска всего две фотографии, которые были сделаны с одной точки с разницей всего в 24 часа. Это вид на пограничный пункт между Непалом и Китаем до и после момента, когда на небольшое поселение обрушилась 30-метровая грязевая волна.

Глядя на кадры первых секунд катастрофы и на людей, которые бегут вдоль по ущелью в поисках укрытия, а затем оценивая последствия прохождения селя, понимаешь, что, скорее всего, шансов выжить не было ни у кого.

Район Расува, где все произошло, очень популярен среди туристов. Здесь самые высокие горы на планете, а среди путешественников много подготовленных альпинистов. Но такое цунами в горах никто из них, конечно, не видел.

«Это, скорее, напоминало огромную глыбу, когда ледники сошлись в одном месте. Она обрушилась с высоты 5200 метров. Этот район находится на границе Китая и Непала. Как только поток достиг Непала, он затронул реки Тришули, Бхоткаши и Нараяни. Непальские полиция и армия работают совместно с администрацией, чтобы как можно скорее эвакуировать людей. Более 1000 числятся пропавшими без вести», — сообщил корреспондент Маниш Просад.

Столичные больницы сейчас работают в авральном режиме. В Катманду продолжают привозить спасенных. Это местные жители и туристы.

«Ситуация действительно ужасающая. Четыре района отрезаны от материка, все мосты смыты. Очень много жертв», — сказал заместитель директора университетской больницы Гопал Седайн.

Армия Непала сегодня вывезла на вертолетах из зоны наводнения больше трехсот человек. В том числе 45 иностранных туристов. Чудом спаслись и наши соотечественницы, которые ездили к подножиям Гималаев. Эксклюзивно нашему каналу они рассказали, через какой кошмар пришлось пройти.

«У нас поворачивалась дорога. И мы от этого удара были эти два автобуса защищены вот этой горой выступом. А всех, кто нас пытался обогнать, их снесло сразу в воду. Я сидела у окна, рядом со мной был рюкзак, я хватаю этот рюкзак, второй рукой я хватаю свою обувь и босиком бегу. В этот момент уже открыли дверь, и я выбегаю, и я просто не помню больше ничего. И ты уже думаешь: так, а где все, а где кто, и ты никого не видишь», — рассказали россиянки Ирина Ульген и Екатерина Красюкова.

Четыре снесенных грязевыми потоками города, сотни погибших и ущерб на миллиард долларов с лишним — и это только по предварительным подсчетам. Спасатели работают без перерыва.

«Мы только что вышли на самый передний рубеж, ближе к которому подобраться было уже нельзя. Смотрите сюда — видите, пожарные ведут работы. А вот на экране беспилотника сейчас видна вся акватория озера Яньсэ. Обратите внимание: с высоты птичьего полета хорошо видно, что уровень воды в озере Яньсэ с вчерашнего вечера заметно поднялся», — сообщил корреспондент Хуан Чжици.

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