«Все на ЗОЖе, никто не бухает»: Розанова про посиделки с коллегами

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка любит собирать друзей-актеров и готовить вкусный обед. По ее словам, она сама забыла, что такое выпивать, да и в компании все придерживаются трезвого образа жизни.

Народная артистка России Ирина Розанова призналась, что любит собирать актеров дома, готовить для них и устраивать теплые встречи, однако алкоголь в таких компаниях давно перестал быть частью общения. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного сериала «ОПГ».

По словам актрисы, ей близка атмосфера настоящей команды, когда коллеги не только работают вместе, но и поддерживают дружеские отношения вне съемочной площадки.

«Мне кажется, это сейчас тоже, конечно, они дружат, но собраться дома на вкусную баранину, когда можно приготовить и всех накормить — это же счастье», — поделилась Розанова.

Артистка отметила, что именно такое чувство единства напоминает ей студенческие годы и театральные коллективы, где люди были объединены общим делом. Она призналась, что любит заботиться о коллегах и даже шутит, что отвечает за их питание.

Розанова рассказала, что часто готовит для друзей и недавно угощала их бараниной. Однако современные актерские компании, по ее словам, больше внимания уделяют здоровому образу жизни.

«Все на ЗОЖе, никто не бухает. Купила „Графские развалины“. Я обожаю этот торт безе „Графские развалины“. Никто вообще даже не дотронулся. Понимаете? И все сейчас на спорте», — сказала актриса.

Она добавила, что сама уже давно отказалась от алкоголя и практически забыла, что значит выпивать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Алексей Чадов рассказал о снижении интереса молодежи к алкоголю. Артист отметил, что его дети относятся к поколению, которое практически не употребляет спиртные напитки. По словам Чадова, он замечает эту тенденцию не только в семье, но и в обществе в целом. Артист заявил, что снижение спроса на алкоголь отражается на крупных производителях, которые сталкиваются с падением прибыли.

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