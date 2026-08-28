Летала и стреляла из огнемета: Розанова любит экстремалить на съемках

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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При этом в обычной жизни актриса, напротив, избегает рискованных развлечений.

Народная артистка России Ирина Розанова иногда самостоятельно выполняет каскадерские трюки на съемочной площадке. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного сериала «ОПГ».

По словам Розановой, она не боится сложных сцен и может сама выполнять опасные элементы. Одним из таких случаев стали съемки картины «Майор Гром», где актриса исполняла роль начальницы отдела полиции, которая ночью превращается в криминального авторитета по прозвищу Анубис.

«Я там делала каскадерский трюк и летела просто на бетонный пол. Я сгруппировалась, у меня хорошо по сцене движение», — рассказала артистка.

Актриса также вспомнила работу над пятым сезоном «Отца Сергия», где она исполнила роль матушки. Во время съемок на соленом озере Баскунчак ей пришлось ночью стрелять из огнемета.

Розанова отметила, что ей интересно выполнять подобные задачи. Когда на площадке актеров подвязывали для сцены с полетом и взрывом, она лично вызвалась поучаствовать в этом трюке.

При этом в обычной жизни артистка не увлекается экстремальными видами спорта. Розанова предпочитает прогулки на свежем воздухе.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Дмитрий Журавлев сам выполнял каскадерские трюки во время съемок фильма «Последний богатырь. Колобок». Он хотел добавить в сцены собственную пластику и сделать движения своего героя более живыми.

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