Бюджетные процедуры или премиум? Как меняется рынок бьюти-услуг в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С наступлением осени прогнозируется спрос на восстановительные процедуры для волос.

В отечественной бьюти-индустрии набирает обороты тренд на экспресс-форматы процедур — они дешевле и быстрее. Однако такая тенденция привела к расслоению рынка. Об этом в беседе с изданием URA.RU сообщила глава Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.

Она отметила, что бюджетный экспресс-сегмент, рассчитанный для желающих сократить траты, растет. Своих клиентов сохраняют и премиум-услуги, а средний класс — салоны красоты «чуть выше эконома» — постепенно исчезает.

Еще одним фактором, влияющим на рынок, по словам эксперта, стало подорожание импортной косметики. Так, за последний год их стоимость увеличилась в среднем на 30-50%.

С наступлением осени специалист прогнозирует спрос на восстановительные процедуры для волос. Кроме того, возможно появятся сложные техники окрашивания, которые летом были менее востребованы.

В уходе за лицом акцент сместится в сторону очищения, увлажнения и восстановления после лета, добавила Садыкова.

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