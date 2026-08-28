«Не так уж сложно»: Сергей Гилев о неочевидном признаке хорошего актера

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Можно ли определить мастерство артиста всего по нескольким сказанным им словам?

Актер Сергей Гилев рассказал о неочевидном признаке профессионального мастерства артиста. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Чудо».

По словам Гилева, важнейшая задача актера — не просто произнести написанный текст, а сделать так, чтобы зритель воспринимал его как естественную речь.

«Есть какие-то слова у человека, они написаны, и если он приходит в кадр и говорит их с правильными интонациями, с правильными ударениями, как люди говорят в жизни, вот как сейчас я говорю, просто в жизни, не задумываясь, просто говорю, если человек делает так же, значит, он совсем справился. То есть это, в общем-то, не так уж сложно», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Игорь Гордин высказался об участии блогеров в кино. Он отметил, что интернет-знаменитости могут быть востребованы в отдельных жанрах, однако для сложных драматических ролей необходима профессиональная подготовка.

По словам Гордина, актерское образование и опыт помогают не просто изображать персонажа, а проживать его состояние. Артист подчеркнул, что именно глубокое погружение в образ отличает профессионального актера от человека без специальной школы.

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