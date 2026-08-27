Фото, видео: 5-tv.ru

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По предварительной информации, водитель иномарки, влетевший в толпу на тротуаре, скрылся с места происшествия.

Четырех человек госпитализировали в результате ДТП на юго-западе Москвы, где Mercedes после столкновения с Haval вылетел на тротуар. Видео с места аварии публикует 5-tv.ru.

Всего, предварительно, пострадали шесть человек. Двое от медицинской помощи отказались, еще четверых увезли в больницу.

На кадрах видны две поврежденные машины, снесенные светофор и дорожные знаки. К месту ДТП прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, водитель Mercedes скрылся с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что люди стояли у светофора и ждали зеленого сигнала. В этот момент Mercedes после столкновения с Haval отбросило в их сторону. Когда прохожие подошли к машине, водителя в ней уже не было.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге столкнулись два автобуса. По предварительным данным, один из них врезался в заднюю часть другого, после чего оба транспортных средства съехали в кювет. В результате аварии пострадали 11 человек, среди них был один несовершеннолетний. Для ликвидации последствий ДТП привлекли специальную технику и сотрудников МЧС.

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