Банки начнут проверять количество карт перед выпуском новых

Юрист Русяев: с 2027 года россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Такие правила начнут действовать в России с сентября следующего года.

С 2027 года банки будут проверять, сколько карт уже оформлено у клиента, перед выпуском новой. О правилах 5-tv.ru рассказал юрист Илья Русяев.

С 1 сентября 2026 года в России начнет работать единая система учета платежных карт. А с 1 сентября 2027-го для одного человека установят лимит — не более 20 действующих карт одновременно во всех банках.

По словам Русяева, банки смогут видеть общее количество карт клиента, даже если они оформлены в разных организациях. В системе будут храниться данные о видах, номерах и общем количестве карт, в том числе закрытых.

«Учет охватывает карты, с использованием которых осуществляются переводы денежных средств, независимо от банка-эмитента и от того, выпущена карта на пластике или живет только в приложении. Виртуальные, дополнительные к одному счету, кредитные идут в общий зачет наравне с зарплатными», — пояснил эксперт.

При этом информация о деньгах на счетах и суммах операций передаваться не будет. Информация должна храниться с соблюдением требований безопасности, а передача данных третьим лицам запрещена.

Автоматически закрывать уже оформленные карты из-за превышения лимита не будут. Владелец сможет сам выбрать, какие из них оставить, а от каких отказаться.

Год с момента запуска системы до введения лимита станет переходным периодом. За это время россияне смогут проверить, сколько карт на них оформлено, и избавиться от ненужных.

По мнению Русяева, для большинства людей ограничение не станет проблемой, так как 20 карт достаточно для зарплаты, накоплений, покупок и поездок. Больше всего изменения могут коснуться тех, кто часто оформляет карты ради бонусов, кешбэка и акций.

Юрист также отметил, что единая система поможет бороться с мошенничеством. Раньше каждый банк видел только свои карты клиента, а теперь сможет учитывать все его платежные инструменты.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 сентября в российских магазинах и ресторанах начнут использовать единый универсальный QR-код для оплаты. Он заменит множество банковских стикеров на кассах и позволит покупателю выбрать удобный способ платежа.

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