Иномарка сбила троих пешеходов на тротуаре в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Машина вылетела на тротуар после столкновения с другим автомобилем.

Автомобиль марки Mercedes вылетел на тротуар после столкновения с Haval и сбил троих пешеходов на юго-западе Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек.

По словам очевидцев, Mercedes столкнулся с автомобилем Haval, после чего иномарку отбросило в сторону людей, которые находились у светофора в ожидании зеленого сигнала. После удара машина перевернулась.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Кутузовском проспекте в Москве перевернулся автомобиль Mercedes Gelandewagen. Авария произошла утром: по данным столичного Департамента транспорта, около 07:17 машина столкнулась с другим легковым автомобилем. После удара вторую машину развернуло и отбросило на соседнюю полосу, а Mercedes вылетел на тротуар и перевернулся.

Предварительно, причиной ДТП могло стать превышение скорости. После происшествия движение в районе аварии временно было затруднено.

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