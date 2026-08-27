Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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Точная причина смерти пока не уточняется.

Легендарный актер озвучивания Питер Каллен, подаривший голос Оптимусу Прайму во франшизе «Трансформеры», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Актер ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти пока не уточняется.

Семья артиста рассказала, что Каллен ушел из жизни мирно в окружении близких. Родные попросили поклонников сохранить память о нем через добрые поступки и следование принципам, которым актер был верен на протяжении жизни.

Питер Каллен родился 28 июля 1941 года в канадском Монреале. В 1963 году он окончил Национальную театральную школу Канады, а спустя несколько лет переехал в Голливуд, где начал карьеру актера озвучивания.

За десятилетия работы Каллен стал одним из самых узнаваемых голосов анимации. Он участвовал в создании таких проектов, как «Джетсоны», «Человек-паук и его удивительные друзья», «Смурфики», «Подземелье драконов», «Элвин и бурундуки» и «Вольтрон: Защитник Вселенной».

Мировую известность артисту принесла роль Оптимуса Прайма — лидера автоботов из вселенной «Трансформеров». Каллен озвучивал персонажа в оригинальном мультсериале, полнометражных фильмах режиссера Майкла Бэя, а также в последующих проектах франшизы. Последней работой актера стал мультсериал «Непобедимый».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский и российский актер Юрий Цурило умер на 80-м году жизни. Актер запомнился зрителям по ролям в фильмах «Дурак», «Поп», «Хрусталев, машину!», «В августе 44-го». Также он исполнил роль Ильи Муромца в картине «Последний богатырь».

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