Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Президент Белоруссии планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Отдельное внимание планируется уделить вопросам обеспечения безопасности двух стран.

В рамках визита Лукашенко также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле готовятся к встрече белорусского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия должны объединить усилия для развития биотехнологий. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым заявил о необходимости совместной работы двух стран в этой сфере. По его словам, имеющиеся в России и Белоруссии разработки должны использоваться в едином направлении.

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