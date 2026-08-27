УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Фото: www.globallookpress.com/Andres Moreno

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением при подготовке и продвижении спорной сделки.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет добиваться уголовного преследования президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за попытки продать акции чемпионата мира частным инвесторам. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на юридические документы.

В документах говорится, что УЕФА может подать в Швейцарии иски к Инфантино и другим представителям ФИФА. Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением при подготовке и продвижении спорной сделки.

УЕФА уже обратился в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, чтобы получить документы по этой истории. Ответчиками стали банк JP Morgan, инвестиционная компания Thrive Capital и ее глава Джошуа Кушнер, который является братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Основное разбирательство при этом планируют проводить в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА.

Спор возник из-за идеи передать частным инвесторам часть коммерческих прав ФИФА, в том числе связанных с чемпионатом мира. УЕФА считает, что такая схема могла навредить репутации организации и ее отношениям с футбольными ассоциациями.

Ранее 5-tv.ru писал, что УЕФА заявил об утрате доверия к Джанни Инфантино. По мнению европейской организации, он не выполнил свои обещания — сделать работу ФИФА более прозрачной и направлять средства на развитие футбола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.