Может долго прятаться: онколог назвала причины поздней диагностики рака

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Человек нередко не видит повода для визита к врачу, пока изменения самочувствия не начинают мешать привычной жизни.

Онколог Виолетта Пурцхванидзе объяснила, почему злокачественные опухоли нередко выявляют уже на поздних стадиях. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.

Главная проблема, по словам специалиста, заключается в способности некоторых опухолей развиваться практически незаметно. На ранних этапах человек может не испытывать боли и других выраженных нарушений, поэтому не видит причин обращаться к врачу. При этом симптомы иногда напоминают обычные недомогания: усталость можно принять за последствия нагрузки, дискомфорт в животе связать с питанием, а кашель — с простудой.

Ситуацию осложняет то, что разные виды рака развиваются неодинаково. Одни опухоли способны расти годами, не вызывая серьезных жалоб, тогда как другие прогрессируют значительно быстрее. Поэтому единого способа раннего обнаружения всех онкологических заболеваний не существует.

Свою роль играет и поведение пациентов. Страх услышать диагноз, нежелание проходить сложное обследование, нехватка времени и недостаток медицинской грамотности могут заставить человека откладывать визит к специалисту.

Существуют также сложности и на уровне первичной диагностики. Терапевту приходится работать с большим количеством пациентов, а неспецифические симптомы могут соответствовать множеству распространенных заболеваний. Из-за этого распознать за ними онкологический процесс бывает непросто. Дополнительным препятствием становится необходимость пройти несколько этапов обследования и дождаться консультации профильного специалиста.

Не все опухоли можно легко обнаружить и с помощью профилактических исследований. Скрининг рассчитан на определенные виды рака и группы пациентов, а некоторые новообразования на ранней стадии требуют целенаправленного поиска. При этом сами диагностические методы не являются безошибочными: возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты.

Поэтому раннее выявление онкологических заболеваний требует сочетания нескольких факторов: внимания к изменениям самочувствия, регулярных профилактических обследований с учетом возраста и факторов риска, а также своевременного обращения к врачу при появлении настораживающих симптомов.

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