«Сильный грохот, посыпалось стекло»: кто мог стоять за подрывом машины в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Находившийся в салоне военнослужащий погиб, за жизнь его жены борются врачи.

Новые детали происшествия в Петербурге, где сегодня утром прогремел взрыв. На окраине города на воздух взлетела машина. Как сообщили в Следственном комитете, в салоне находился военнослужащий с женой. Мужчина погиб, за жизнь его супруги сейчас борются врачи. Что известно к этой минуте — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ближе сейчас к автомобилю не подойти — на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Территория на много метров оцеплена. Машину подняли на домкратах, осматривают дно. Взрыв был мощный — стекла выбило, оторвало капот и бампер. Части буквально разбросало на десятки метров.

Все произошло около десяти часов утра возле продуктового магазина. Мужчина и его супруга вышли с покупками и сели в машину. Тут же — вспышка.

«Был сильный грохот. Я просто даже не поняла. Посыпалось стекло, все это зеркало на меня начало. Начала смотреть назад и понимаю, что машина взорвалась», — рассказывает очевидица произошедшего.

Как сообщает Следственный комитет, погибший был военнослужащим одной из воинских частей. Его жена с сильнейшими травмами была госпитализирована. Одним из первых на помощь бросился охранник соседней стоянки — он помогал останавливать кровь.

«Баротравма. Лицо все отекшее. Ноги посечены. Еще я подошел, пытался один (человек. — Прим. ред.) накладывать жгут, я ему сказал, куда переместить, чтобы не бежало», — рассказал охранник.

По нашим данным, здесь могло быть использовано самодельное взрывное устройство. Взрывотехники внимательно осматривают каждый сантиметр — даже крыши. Для этого пригнали автовышку.

Микрорайон Славянка на треть состоит из ведомственного жилья Минобороны. Здесь, в основном, живут офицеры-контрактники.

Вполне возможно, что в ходе расследования всплывет украинский след. Наши спецслужбы уже не раз предотвращали подобные атаки, организованные СБУ, в частности в Петербурге. Так, в сентябре прошлого года задержали трех граждан, готовивших покушение на главу оборонного предприятия.

В феврале этого года двое агентов Киева заложили бомбу под машину высокопоставленного военного.

Летом в метро остановили мужчину со взрывчаткой, замаскированной под GPS-трекер — 21-летний завербованный собирал для спецслужб Киева данные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса.

После взрыва в Славянке Следственный комитет уже возбудил уголовное дело — пока по факту возгорания автомобиля.

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