Лунное затмение 28 августа: смогут ли россияне наблюдать уникальное явление

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ralph Deseniß; 5-tv.ru

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Стать свидетелями явления смогут жители лишь одного региона страны.

В ночь на 28 августа жители Земли смогут наблюдать глубокое частное лунное затмение. Однако повезет далеко не всем. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru астроном Дмитрий Вибе рассказал, в каком регионе России можно будет наблюдать явление.

По словам эксперта, единственным регионом РФ, откуда можно будет увидеть затмение хотя бы частично, станет Калининградская область. На остальной территории страны Луна к моменту затмения уже скроется за горизонтом.

«Оно (затмение. — Прим. ред.) на территории России ни во сколько не начнется. Ну, точнее, в то время, когда будет происходить затмение, Луна уже скроется под горизонтом», — поделился специалист.

Городское освещение, по словам ученого, не станет помехой — Луна является вторым по яркости объектом на небе после Солнца, и для наблюдения не понадобится выезжать за город.

«Для того, чтобы наблюдать затмение, в общем-то, никуда уезжать не надо, засветка тут не помешает», — уточнил Вибе.

Достаточно выйти на балкон. Специальная техника тоже не обязательна: затмение будет видно невооруженным глазом, хотя бинокль не помешает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощные вспышки на Солнце могут вызвать сбои в работе спутников, навигации, радиосвязи и энергетических сетей. Солнечная активность воздействует на Землю двумя способами: электромагнитное излучение достигает планеты примерно за восемь минут, а потоку плазмы требуется от одного до трех суток.

Сильнее всего последствия могут ощущать спутники — из-за нагрева верхних слоев атмосферы увеличивается ее плотность, и аппараты на низких орбитах начинают испытывать дополнительное торможение.

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