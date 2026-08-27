Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки

Инфекционист Мескина: кипячение не всегда может спасти подозрительную закрутку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Врач-инфекционист рассказала, какие признаки указывают на размножение бактерий в банке.

Домашние закрутки есть почти в каждом доме, особенно в конце лета. Но если банка внешне изменилась, ее содержимое лучше не пробовать.

О том, какие признаки должны насторожить и почему даже нормальная на вид банка не всегда безопасна, 5-tv.ru рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Чистая крышка — не гарантия

Опасные бактерии не всегда вызывают заметные изменения продукта. Поэтому чистая крышка и прозрачный рассол еще не гарантируют, что заготовка безопасна.

По словам врача, для заболевания достаточно небольшого количества ботулинического токсина.

Что означает вздувшаяся крышка?

Если крышка банки вздулась, внутри образовался газ. Это может говорить о том, что в продукте размножаются бактерии.

«Когда крышка вздута, это значит, она от газа вздута. Но это не всегда ботулизм. Это могут быть и другие бактерии», — объяснила Елена Мескина.

Определить причину вздутия крышки в домашних условиях невозможно. Поэтому такую банку лучше не открывать и не употреблять находящиеся в ней продукты.

Признаки, которые должны насторожить

Обратить внимание стоит не только на крышку. Плохим признаком могут быть пузырьки в банке, помутнение жидкости, необычная мягкость овощей или изменение их вкуса.

Если появился хотя бы один из таких признаков, от продукта лучше отказаться. Не стоит пытаться определить причину порчи самостоятельно.

Поможет ли кипячение?

Ботулотоксин разрушается при кипячении, однако, по словам врача, продукт необходимо кипятить не менее 15-20 минут. При этом длительная термическая обработка заметно меняет вкус и свойства овощей.

Но использовать кипячение как способ «спасти» сомнительную закрутку специалист не советует.

«Лучше не рисковать. Слишком большая цена за риск», — подчеркнула Мескина.

Поэтому главное правило простое: если домашняя заготовка выглядит или пахнет необычно, крышка вздулась, появились пузырьки или изменился вкус, такую банку безопаснее выбросить.

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