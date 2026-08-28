Не форсируйте события: китайский гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Первая неделя осени стартует с двух негативных дней. 1 сентября, вообще, выпадает на день Разрушителя, поэтому день лучше воспринимать как праздник, а не как день учебы или начала важного проекта.

Кроме того, сразу две звезды болезней выпадают на среду и воскресенье. С врачами в эти дни лучше повременить.

Понедельник, 31 августа 2026 года

День Огненного Быка

5-tv.ru

Негативный день по древним текстам, совершенно не подходит для каких-либо важных дел. Несет в себе вредоносные энергии, которые дают потери богатства и травмы. Луна имеет особенно влияние в этот день, но проходя через созвездие Опасности, она способствует только неприятностям, которые связаны в первую очередь со здоровьем.

В структуре дня также есть указания на возможные болезни, поэтому основной совет — не перенапрягаться, сохранять спокойствие и прощаться с летом на позитивной ноте.

Совет книги перемен: обратите внимание на стратегию успешного следования и подчинения. Речь про чуткость ситуации и умение следовать в верном направлении, не теряя себя.

Вторник, 1 сентября 2026 года

День Каменного Тигра

5-tv.ru

День знаний отмечен Разрушителем, который не подходит для каких-либо важных начинаний. Серьезное что-то делать в этот день все равно не получится.

Остается только радоваться и ловить настроение всеобщего праздника, настраиваться на осень.

Совет книги перемен: стратегия поведения на пике успеха. Как солнце в зените — тени исчезают, все предельно ясно, ресурсы и возможности — на максимуме. Главная задача — мудро использовать момент.

Среда, 2 сентября 2026 года

День Земляного Кролика

5-tv.ru

Если не считать звезды болезней, то день может получиться весьма неплохим. Хотя структуры и сулят неопределенность и советуют отказаться от рискованных дел, путешествий и свадеб, в целом, его вполне можно отнести к позитивным. В такой день у людей проявляются ораторские таланты. Но если их направить не в то русло, получается много пустых разговоров, сплетен и ссор. В частности, может быть много разговоров, которые будут давать кардинальные перемены.

Основная рекомендация — следить за тем, что вы говорите и что принимаете на веру.

Совет книги перемен: стратегия точных движений. Важно «знать, когда достаточно». И суть не в аскетизме, скорее, речь о том, как вовремя сказать «стоп» и сохранить ресурс.

Четверг, 3 сентября 2026 года

День Стального Дракона

5-tv.ru

В этом дне содержится сильная денежная структура. Дела, начатые сегодня, имеют хорошие шансы получить хорошую денежную поддержку.

Все дела начатые сегодня получают дополнительную поддержку. Луна встает в созвездие Всадника, которое несет в себе мощный образ победы и покровительствует брачным союзам, которые заключены в такой день. Ци этого дня чиста и сбалансирована, древние мастера считают его идеальным для всех важных мероприятий.

Совет книги перемен: самое время для запуска совместных проектов, начала долгосрочной работы, энергия гексаграммы помогает людям слышать друг друга.

Пятница, 4 сентября 2026 года

День Золотой Змеи

5-tv.ru

Умеренный день. Указывает на кармические уроки, помогает более ясно анализировать свои цели и ценности, дает духовный рост и множество открытий внутри своей души.

День проходит под благоприятным созвездием Холма, приносит хорошие новости. В такой день хорошо отправляться на свидание, но есть риски финансовых потерь и утраты документов.

Детки, рожденные в такой день, получают дополнительную порцию удачи на всю жизнь.

Совет книги перемен: стратегия управления мощными ресурсами. Речь про способность быть осью, вокруг которой собираются люди и проекты. Не следует все делать самостоятельно, нужно видеть общую картину и направлять поток.

Суббота, 5 сентября 2026 года

День Водной Лошади

5-tv.ru

Проходит под счастливым созвездием Желудок. Это символ процветания и великого богатства, приносит благородство, здоровье и глубокое счастье. Идеальный день для заключения брачного союза, поскольку парам, которые пойдут сегодня под венец, энергии дня подарят множество поводов для праздников, а также редкие уникальные и дорогие подарки.

Получая дополнительную поддержку Марса, этот день дарит счастливые ростки удачи тем, кто выберет его для важных мероприятий. Воспользовавшись его энергиями, вы поднимаете свой уровень удачи на ближайшие два-четыре месяца.

Совет книги перемен: капля точит камень не потому что она сильная, а потому что падает регулярно. Постоянство и точность порой оказываются сильнее, чем один мощный удар.

Воскресенье, 6 сентября 2026 года

День Водной Козы

5-tv.ru

Имеет позитивные показатели, однако проходит под непростым знаком. Важные события на такой день намечать нельзя, этот день хорош только на поле боя — идеален для атаки.

Кроме того, это день болезней, больше всего он подойдет для заботы о здоровье, мягкого отдыха на лоне природы или приятного времени с друзьями.

Совет книги перемен: хорошее время для восстановления сил и ритуалов, символических действий, которые помогут вернуть внутреннюю ясность: медитация, прогулка, отказ от лишнего.

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